Ушел из жизни Геннадий Гладков - автор музыки к фильмам "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов", "Малыш и Карлсон"

Печальная новость сегодня пришла из Москвы. Не стало автора культовой музыки к популярным советским фильмам - Геннадия Гладкова. Предварительно, из-за проблем с сердцем. Одному из известнейших российских и советских композиторов было 88 лет. Гладков - автор музыки более чем к ста картинам. Среди них "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов", "Малыш и Карлсон" и многие другие. Всесоюзную славу композитору принесла работа над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты". В 2002 году Гладков был удостоен звания "Народный артист России". Место и дата прощания с композитором будут известны чуть позже.