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Ушел из жизни легендарный актер Андрей Мягков
Печальная новость пришла из Москвы. Сегодня не стало советского актера - легендарного Андрея Мягкова. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Народному артисту РСФР было 82 года. Родился он в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. Окончил химико-технологический институт и даже некоторое время работал в Институте пластических масс. Но театр его поглотил. После окончания школы-студии МХАТ пришел на службу в театр "Современник". Известным Мягкова сделали фильмы Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", за который актер получил Госпремию СССР.
Также Андрей Мягков написал несколько детективных романов, увлекался портретной живописью. В последнее время вел уединенный образ жизни, не снимался и не давал интервью.
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