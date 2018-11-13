ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Ушел из жизни легендарный композитор, народный артист Беларуси Игорь Лученок

Ушел из жизни композитор, которого знают и любят многие поколения, - Игорь Лученок. О смерти народного артиста Беларуси в социальных сетях сообщили друзья и коллеги.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все