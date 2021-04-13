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Ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич
Печальная новость. Сегодня ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Исполнителю хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" был 71 год. Соболезнования родным и близким заслуженного артиста Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.
Борткевич вошел в золотой состав коллектива, который получил мировую славу. "Песняров" называли вторжением русского рока, им аплодировали стоя.
В последние дни Леонид Борткевич находился в реанимации 3-й больницы Минска. Старый диагноз "сахарный диабет" дал осложнение на почки. Легендарный вокалист оставил яркий след в истории белорусской музыки.
Кадры при жизни песняра и воспоминания коллег собрала Нина Можейко.
На его долю выпало немало испытаний. Первое из которых, конечно, слава. Хотя судьба будто ограждала Борткевича от сцены - петь начал рано, но поступил в архитектурный техникум. "Чтобы было чем заработать на кусок хлеба", - так сказала мама-бухгалтер, которая воспитывала сына одна.
"Памятник", будучи совсем молодым человеком, успел воздвигнуть себе вполне рукотворный. На основе его дипломной работы построили наш минский кинотеатр "Октябрь". Мулявин вырвал из чертежей и проектов и перепрофилировал. Всем эстрадным песнярам песняр услышал Борткевича случайно, когда тот выступал в составе самодеятельного ВИА "Золотые яблоки". Так "молодо-зелено" стало воплощением народного характера.
Мулявин и впредь будет всячески заботиться о своем подопечном. Что, конечно, скажется на взаимоотношениях в коллективе. Тем не менее судьба любимчика совсем не была как у везунчика.
Хиты тяжело давались в экспедициях по всей белорусской округе. Объехали не только Союз, а весь мир. "Песняры" - первый ВИА, покоривший Америку. О них говорили, а его лирическим тенором восхищались. Не меньше интереса вызывала и личная жизнь Борткевича. "Александрина", "Вероника"… Несколько браков. Один из которых, самый долгий, продлился 22 года. Невеста под стать. Он золотой голос - она золотая олимпийская чемпионка. Ольга Корбут. Вслед за женой в перестройку песняр решил переехать в США, где на собственном примере убедился, что такое жизнь вдали от родины. В 99-м Борткевич после тяжелого расставания с Корбут, с которой, впрочем, остались друзьями, под прицелом прессы приезжает домой. В Минск. И вновь выступает с "Песнярами".
А позже еще одно испытание на прочность. Автокатастрофа лишает коллектив хребта - Мулявин больше не встал. "Песняры" остались без художественного руководителя. К тому моменту уже случился раскол, и бывшие друзья-коллеги стали по разную сторону баррикад. Не сошлись характерами - здесь неподходящая формулировка. Скорее, концепциями. Так появились сразу два течения последователей Владимира Георгиевича.
Семья и работа. Фундамент жизни Леонида Борткевича. Только с третьей женой Татьяной, которая младше его на 36 лет, понял, в чем смысл семейной жизни. Занимался воспитанием 15-летнего сына, мечтал увидеть внуков и строил планы на май.
Еще неделю назад Леонид Борткевич выступал в санатории "Юность". Шутка судьбы. Легендарный певец завершил карьеру в "Юности", не дожив до 72-летия месяц. Впереди последние овации - в четверг в Белгосфилармонии состоится прощание с песняром.
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