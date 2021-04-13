Печальная новость. Сегодня ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Исполнителю хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" был 71 год. Соболезнования родным и близким заслуженного артиста Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.



Борткевич вошел в золотой состав коллектива, который получил мировую славу. "Песняров" называли вторжением русского рока, им аплодировали стоя.



В последние дни Леонид Борткевич находился в реанимации 3-й больницы Минска. Старый диагноз "сахарный диабет" дал осложнение на почки. Легендарный вокалист оставил яркий след в истории белорусской музыки.



Кадры при жизни песняра и воспоминания коллег собрала Нина Можейко.



На его долю выпало немало испытаний. Первое из которых, конечно, слава. Хотя судьба будто ограждала Борткевича от сцены - петь начал рано, но поступил в архитектурный техникум. "Чтобы было чем заработать на кусок хлеба", - так сказала мама-бухгалтер, которая воспитывала сына одна.



"Памятник", будучи совсем молодым человеком, успел воздвигнуть себе вполне рукотворный. На основе его дипломной работы построили наш минский кинотеатр "Октябрь". Мулявин вырвал из чертежей и проектов и перепрофилировал. Всем эстрадным песнярам песняр услышал Борткевича случайно, когда тот выступал в составе самодеятельного ВИА "Золотые яблоки". Так "молодо-зелено" стало воплощением народного характера.



Мулявин и впредь будет всячески заботиться о своем подопечном. Что, конечно, скажется на взаимоотношениях в коллективе. Тем не менее судьба любимчика совсем не была как у везунчика.



Хиты тяжело давались в экспедициях по всей белорусской округе. Объехали не только Союз, а весь мир. "Песняры" - первый ВИА, покоривший Америку. О них говорили, а его лирическим тенором восхищались. Не меньше интереса вызывала и личная жизнь Борткевича. "Александрина", "Вероника"… Несколько браков. Один из которых, самый долгий, продлился 22 года. Невеста под стать. Он золотой голос - она золотая олимпийская чемпионка. Ольга Корбут. Вслед за женой в перестройку песняр решил переехать в США, где на собственном примере убедился, что такое жизнь вдали от родины. В 99-м Борткевич после тяжелого расставания с Корбут, с которой, впрочем, остались друзьями, под прицелом прессы приезжает домой. В Минск. И вновь выступает с "Песнярами".







А позже еще одно испытание на прочность. Автокатастрофа лишает коллектив хребта - Мулявин больше не встал. "Песняры" остались без художественного руководителя. К тому моменту уже случился раскол, и бывшие друзья-коллеги стали по разную сторону баррикад. Не сошлись характерами - здесь неподходящая формулировка. Скорее, концепциями. Так появились сразу два течения последователей Владимира Георгиевича.



Семья и работа. Фундамент жизни Леонида Борткевича. Только с третьей женой Татьяной, которая младше его на 36 лет, понял, в чем смысл семейной жизни. Занимался воспитанием 15-летнего сына, мечтал увидеть внуков и строил планы на май.



Еще неделю назад Леонид Борткевич выступал в санатории "Юность". Шутка судьбы. Легендарный певец завершил карьеру в "Юности", не дожив до 72-летия месяц. Впереди последние овации - в четверг в Белгосфилармонии состоится прощание с песняром.



