Краткий пересказ от ИИ

Сегодня пришла печальная новость. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. Не стало основательницы легендарного ансамбля "Хорошки" на 91-м году жизни.

Искренние соболезнования родным и близким Валентины Гаевой выразил Президент.

Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек - символ целой эпохи в отечественной культуре. Свою жизнь Валентина Ивановна посвятила сцене и ансамблю "Хорошки". Ее мастерством восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Особого уважения заслуживает ее вклад в воспитание молодых артистов и сохранение лучших традиций национальной хореографии, - отметил Глава государства.

Легенда белорусского танца

Валентина Гаевая - лауреат Государственной премии Республики Беларусь, кавалер орденов Франциска Скорины и Дружбы народов. Своему главному делу жизни - ансамблю "Хорошки" - она посвятила больше полувека. Александра Трушкевич продолжит.

Ей суждено было стать первой леди белорусского народного танца. Валентина Ивановна Гаевая - потомственная казачка с юга России, окончила Высшую школу профсоюзного движения в Ленинграде. Перед ней открывались двери лучших коллективов Москвы, ее даже звали в легендарный Хор имени Пятницкого. Но судьба сделала крутой вираж и привела ее в Беларусь - сначала в Могилев, а затем на сцену Белгосфилармонии.

До появления Гаевой белорусский народный танец на сцене существовал в строгих рамках: лапти и крестьянский быт. Валентина Ивановна буквально совершила революцию. В январе 1974 года Гаевая вместе с Николаем Дудченко создали ансамбль "Хорошки". На первую репетицию балетмейстеры смогли отобрать всего восемь пар. Но именно они стали началом большой истории.

Светлана Кашталапова-Потапович рассказала, что в программе было 8 пар. По ее словам, новую программу для коллектива сделали руководители Валентина Ивановна Гаевая и Николай Дудченко. Ансамбль еще в советское время поехал в Москву на международный конкурс. "И представляете, никому неизвестный маленький коллектив из Беларуси, "Хорошки", занял первое место. Вместе с грузинским ансамблем Сухишвили и Рамишвили, громадным, со своей историей, который знал весь мир, мы поделили первое место".

Из этнографических экспедиций и архивов Валентина Ивановна достала совсем другую Беларусь. Танцевальные па подсматривали то на свадьбах в глубинке, то на концертах танцоров из колхозов. Она одела артистов в шелка и меха, вернула на сцену аутентичные старинные инструменты: лиру, гудок, басетлю, жалейку. И заставила весь мир затаить дыхание. За полвека "Хорошки" исколесили более 40 стран, собирая аншлаги от Европы до Америки.

Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Беларуси, экс-солистка и педагог-репетитор хореографического ансамбля "Хорошки":

"Такие люди рождаются один раз в сто лет, а может быть, даже больше. Для меня она все время будет со мной, я знаю. Даже вот последний год она уже мало посещала коллектив. Но она всегда рядом. Она всегда со своим мнением, она со своим видением. А это дорогого стоит, потому что это эксклюзивно".

Буквально два месяца назад, 22 июля, Валентина Ивановна отметила 90-летие. Тогда в Минске открылась ретроспективная выставка "Хорошки. Жизнь на сцене". Мастер, будто предчувствуя скорый уход, говорила о своем главном беспокойстве.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси (1936-2026):

"Я скоро уйду. Туда, откуда не возвращаются. Что ждет мой коллектив здесь? Это вопрос, который не дает мне покоя".

Валентина Ивановна Гаевая вывела белорусский танец на большую сцену. Она ушла, но созданный ею национальный бренд, авторская школа хореографии и летящие по сцене "Хорошки" остаются жить. Это ее личный, высеченный в танце памятник белорусской культуре.

Белорусы не лыком шиты - и она это доказала. Вся ее жизнь была "Хорошки".