Ушел из жизни известный российский кинорежиссер Андрей Малюков

Печальная новость пришла сегодня из Москвы. Умер кинорежиссер Андрей Малюков. Народного артиста России не стало на 74-м году жизни. Причина - коронавирус. В 1981 году Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф "34-й скорый".

Также он известен как автор фильмов "Мы из будущего", "В зоне особого внимания", сериалов "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Мосгаз". Двоюродная сестра режиссера и актриса Наталья Бондарчук сообщила, что прощание с Андреем Малюковым проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом.