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Увидят ли сегодня Бузова, Серега, Алехно и Соседов прирожденную, но пока непризнанную звезду?

Увидят ли сегодня Бузова, Серега, Алехно и Соседов прирожденную, но пока непризнанную звезду?

Увидят ли сегодня Бузова, Серега, Алехно и Соседов прирожденную, но пока непризнанную звезду?

"Фактор.by" взял обратный отсчет, медлить некуда. Наставники будут искать настоящих артистов с предельной придирчивостью и не стесняться в комментариях. В новом сезоне проекта у каждого из четверки судей есть "золотая звезда", которая дает право отправить любого участника на "стулья", в полуфинал, тем самым минуя испытания тренировочным лагерем. 160 участников и всего 4 путевки в "золоте".

Миллионам зрителей предстоит прочувствовать истории почти двух десятков поющих. Сегодня итоги дня подведем в "Панораме" в 20:00. Сразу после на ваших экранах поиск "Фактора. by". А "Клуб редакторов" соберется на "Беларусь 1" в 23:00.

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