Узнать об истории театральной и музыкальной культуры можно в музее Минска

27 марта - Международный день театра. Праздник актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников и, конечно же, зрителей. Оперный, музыкальный, драматический, кукольный... В Беларуси действует 28 профессиональных театров. А узнать все об истории театральной и музыкальной культуры можно в музее Минска.

Подробности у Виталия Дроба.

Музей истории театральной и музыкальной культуры

Музыкальный, кукольный, русский и еще десяток театров - только в Минске. Всего в Беларуси с общей аудиторией почти 2 миллиона зрителей ежегодно их насчитывается около тридцати. Здесь, на музыкальном переулке, расположился музей, где в афишах, костюмах и декорациях - вся история театральной и музыкальной культуры Беларуси.

Здание Дома масонов музей занял только в 2000 году, до этого экспонаты хранились в музее Гостиной Владислава Голубка. Сегодня в четырех залах - от музыкальных инструментов языческих времен до театральной культуры 20-го века. Макеты сцен, музыкальные произведения и народный кукольный театр. Всего в фондах музея находится более 30 000 экспонатов.

Батлейка появилась еще в 16 веке, и именно тогда начинают ставиться первые представления. Изначально эти спектакли были только на религиозную тематику, но затем начинают появляться и интермедии со сценами жизни простого народа. В самом музее можно посмотреть самый знаменитый из спектаклей тех времен "Царь Ирод".

На каждом из трех этажей своя экспозиция. Макеты школьных театров при униатских коллегиумах, фотографии театральных деятелей и костюмы актеров первых спектаклей 10-19 века. Здесь показано рождение театров, начиная с трупы Игната Буйницкого, которая считается их прародителем.

Главная особенность экспозиции уже 20-го века - три мемориальные комнаты, посвященные народным артистам Беларуси. Помимо личных вещей актеров, афиши и стенды театров разбавляют декорации представлений. Здесь можно увидеть оригинальный костюм и макет сцены знаменитого спектакля "Павлинка" 1944 года.