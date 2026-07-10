В афише Большого этого нет: Челябинский театр привез в Минск два масштабных балетных спектакля

"Раймонда" открыла гастрольное лето в Большом театре Беларуси. Один из самых известных классических балетов привезла в Минск труппа Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки.

Для коллектива это не первое выступление на белорусской сцене. Именно челябинские артисты в 2023 году открывали первый сезон проекта "Гастрольное лето". Спустя некоторое время они вновь приехали в Минск. На этот раз с "Раймондой" и балетом "Мата Хари".

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси: "Я очень рада тому, что нам регулярно привозят спектакли, которых нет в афише Большого театра Беларуси. Это одна из важнейших статей нашей договоренности. И я рада, что Владимир Александрович Досаев, генеральный директор Челябинского театра оперы и балета эту тему всегда поддерживает. Именно поэтому и в этот раз зрители увидят два совершенно новых названия, что, безусловно, подогревает огромный интерес".

Владимир Досаев, директор Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки (Россия): "Мы смотрим в первую очередь на востребованность этих спектаклей: есть ли они в репертуаре нашего театра, есть ли эти спектакли в репертуаре вашего театра - для того, чтобы зритель увидел что-то новое, чтобы привнести совершенно новые вещи".

Проект "Гастрольное лето" продлится до 11 июля. В 2026-м афишу челябинского театра пополнила опера "Снегурочка" Римского-Корсакова в постановке главного режиссера Большого театра Беларуси Анны Моторной.