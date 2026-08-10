В Академии музыки впервые стартовал летний фестиваль "Консерваторская смена"

Впервые в Белорусской государственной Академии музыки был дан старт летнему фестивалю "Консерваторская смена". Участниками проекта стали 24 школьника от 9 до 13 лет из разных музыкальных учреждений Беларуси. Для них в учебном корпусе академии были созданы две лаборатории - по композиции и ритмике.

Финальным аккордом станет гала-концерт на летней сцене Минского городского образовательно-оздоровительного центра "Лидер", юные участники проекта сольются в единую творческую симфонию.