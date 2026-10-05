В Беларуси снимают новый сезон сериала "Казанова. Время перемен"

За последний год в Беларуси прошли и продолжаются съемки десятков кино- и телепроектов. И это не случайность: белорусские города все чаще становятся площадками для российских и совместных картин. Сейчас в стране снимают новый сезон ретродетектива "Казанова. Время перемен". Обаятельный аферист Игорь Апрельцев вновь в исполнении Антона Хабарова. На этот раз действие переносится в 1989 год.

Съемки фильма - это десятки людей, техника, реквизит и много времени до того, как прозвучит заветное "мотор". Нужно подготовить площадку, выставить свет, подобрать костюмы, проверить реквизит и еще раз пройти сцену. И только когда все готово, камера начинает писать.

В этот раз съемочной группе нужно вернуть зрителя в 1989 год. Новый сезон "Казановы" - это продолжение истории Игоря Апрельцева, который привык добиваться своего с помощью обаяния, перевоплощений и, конечно, афер. После попытки оставить прошлую жизнь герой снова берется за старое. Но теперь у Казановы появляется еще и соперник.

Антон Хабаров, исполнитель главной роли, российский актер театра и кино:

"Казанова - тут все понятно. Очень доброе, очень хорошее, очень приключенческое и светлое кино, которое оставляет светлые чувства. Здесь в идеальном состоянии находится советское наследие, в очень ухоженном состоянии. Даже плафоны от люстр мы не меняем".

Беларусь в этой истории играет сразу несколько ролей. Основные съемки проходят в Минске и Витебске. Здесь воссоздают атмосферу конца 80-х - времени, когда привычный советский уклад уже начинал меняться. Но "Казанова" - далеко не единственный проект, который приезжает сюда за нужной картинкой. Причина проста: для кино в Беларуси уже есть многое из того, что в другом случае пришлось бы создавать с нуля. Городские улицы могут изображать разные населенные пункты, сохранившиеся здания помогают работать с историческими сюжетами, а природные локации позволяют снимать самые разные сцены. Плюс - возможность привлечь местных актеров, массовку и специалистов.

Сергей Комаров, режиссер-постановщик сериала "Казанова. Время перемен":

"Здесь очень много сохранившихся объектов, они в прекрасном состоянии, и они выглядят не как рухлядь старая, а как сохранившаяся архитектурная среда. И вот эта сохранность, то, что это живет, а не нафталиновая такая пыльная штука - это, конечно, прекрасно. Плюс к этому, здесь своя киноинфраструктура сохранилась, много прекрасных актеров, много специалистов всех цехов, как говорят в кино".

Съемки закончатся, команда уедет, а улица, на которой проходили съемки, снова станет просто улицей. Но на экране она может оказаться совсем другим городом и совсем другой эпохой. Именно за такой возможностью - превращать реальные белорусские локации в декорации для самых разных историй - сюда и приезжают кинематографисты.