26 ноября в Белгосфилармонии пройдет концерт, посвященный 70-летию белорусского композитора Сергея Бельтюкова.

Центральным событием вечера станет новое прочтение оперы "Ладдзя Роспачы". Премьера создана по мотивам одноименной новеллы Владимира Короткевича.

Первая версия оперы была представлена публике в 2023 году. В основе - история белорусского шляхтича Гервасия Выливахи, который оказывается лицом к лицу со Смертью и вступает с ней в шахматную партию.

Оперу представят Академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова, Академический хор Белтелерадиокомпании и Академическая хоровая капелла имени Ширмы.