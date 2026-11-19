19 ноября в Белгосфилармонии пройдет концерт "Эхо Любви", приуроченный к 90-летию со дня рождения Анны Герман.

Музыкальный вечер пройдет в сопровождении академического оркестра имени Финберга. На сцену выйдут заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Самара Хассун и другие.

Билеты на концерт были распроданы за несколько недель. Коллектив уже выступал с этой концертной программой в марте.

"Программа выстроена таким образом, что есть какое-то развитие, логика построения произведений, поэтому мы ничего не добавляли и не убавляли - оставили именно в таком виде, в котором она была представлена. Мы поняли, что для нас это очень хорошо, и публика очень хорошо воспринимает. Песни Анны Герман целиком не исполняет ни один коллектив в нашей стране, поэтому мы заняли эту нишу. Эту программу исполняют только наши девушки - прекрасные солистки, которые владеют хорошим голосом, тембром, похожим на Анну Герман. Это песни, на которых я вырос, я помню их с детства. Мне очень импонирует творчество Анны Герман, оно очень душевное, у нее проникновенное исполнение, чего не хватает в наше время. Поэтому эту программу я делаю с удовольствием, как и другие программы, которые мне тоже очень нравятся. Когда тебе что-то нравится, то ты делаешь это с удовольствием. Можно считать, что это мое творческое детище", - отметил художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Финберга Максим Рассоха.

Следующая встреча со слушателями на сцене Белгосфилармонии у коллектива запланирована на 29 декабря: оркестр представит новогоднюю программу "Голубой огонек в филармонии".