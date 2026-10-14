В Белгосфилармонии прозвучала музыка Раймонда Паулса в исполнении оркестра им. Финберга

В Белгосфилармонии состоялся концерт, приуроченный к 90-летию Раймонда Паулса. Программа прозвучала в исполнении Национального академического концертного оркестра имени Финберга.

Оркестр Финберга с Паулсом связывают давние дружеские отношения: они вместе давали концерт на "Славянском базаре в Витебске" в 2010 году.

На музыкальном вечере представили многие известные произведения автора: "Вернисаж", "Листья жёлтые", "Старинные часы". В зале аншлаг.

19 ноября именитый коллектив сыграет посвящение Анне Герман.