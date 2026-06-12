3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
В Белгосфилармонии прозвучали мелодии из советских кинолент
В Белгосфилармонии прозвучала "Музыка кино". Проект стал визитной карточкой Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича.
В Большом зале играла музыка из советских кинофильмов и культовые зарубежные саундтреки. Проект прописался в Белгосфилармонии с 2018 года. Например, в этот раз исполнили музыку из фильма "Обыкновенное чудо". Музыкальный проект появляется в афише три раза за концертный сезон и всегда с новинками.
Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича:
"Наша задача - искать такие новые номера, которые привлекут зрителей. Произведения уверенно звучат в инструментарии нашего оркестра. Цимбалы были недооценены, но мы постарались поднять его на уровень универсального инструмента, на котором можно исполнять музыку любых жанров".
17 июня пройдет повторная концертная программа к 100-летию композитора Александра Зацепина под названием "Этот мир придуман не нами".