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В Белгосфилармонии прозвучали мелодии из советских кинолент

В Белгосфилармонии прозвучала "Музыка кино". Проект стал визитной карточкой Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича.

В Большом зале играла музыка из советских кинофильмов и культовые зарубежные саундтреки. Проект прописался в Белгосфилармонии с 2018 года. Например, в этот раз исполнили музыку из фильма "Обыкновенное чудо". Музыкальный проект появляется в афише три раза за концертный сезон и всегда с новинками.

Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича:

"Наша задача - искать такие новые номера, которые привлекут зрителей. Произведения уверенно звучат в инструментарии нашего оркестра. Цимбалы были недооценены, но мы постарались поднять его на уровень универсального инструмента, на котором можно исполнять музыку любых жанров".

17 июня пройдет повторная концертная программа к 100-летию композитора Александра Зацепина под названием "Этот мир придуман не нами".

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

музыкаБелгосфилармония