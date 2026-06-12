В Белгосфилармонии прозвучали мелодии из советских кинолент

В Большом зале играла музыка из советских кинофильмов и культовые зарубежные саундтреки. Проект прописался в Белгосфилармонии с 2018 года. Например, в этот раз исполнили музыку из фильма "Обыкновенное чудо". Музыкальный проект появляется в афише три раза за концертный сезон и всегда с новинками.