25 сентября в Белгосфилармонии стартовал Международный фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей".

Накануне минская публика услышала "Пассакалия" из оперы "Леди Макбет Мценского уезда", концерт № 1 для фортепиано с оркестром и знаменитая Симфония № 15. За дирижерским штурвалом - Александр Анисимов.

Александр Анисимов, главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси:

"Музыка этого композитора вдохновляет меня всю жизнь. С нее я начинал свой успех в Большом театре. Мы поставили "Леди Макбет Мценского уезда", и успех был замечательный ".

В 2026 году Шостаковичу исполнилось бы 120 лет. У Дмитрия Дмитриевича есть белорусские корни. Именно в Шеметово родился прадед всемирно известного композитора.

Отметим, что второй концерт дадут уже 29 сентября в большом зале Белгосфилармонии.