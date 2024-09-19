В Большом состоялась первая репетиция "Патетического дневника памяти"

Премьера военного полотна состоится уже в воскресенье. Эксклюзив "Первого информационного": в Брестской крепости этот спектакль покажут бесплатно 5 октября.

Спектакль о войне создали за средства фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Первой репетицию увидела Лидия Заблоцкая (подробнее в видео).

Первая оркестровая на большой сцене. 300 человек из труппы сегодня в 6:00 "сшивают" страницы дневника и пишут чистовик. Здесь находится вся национальная боль, которую еще никто не оголял партитурами исключительно белорусских композиторов.

Евгений Глебов услышал "Побег" из фашистских концлагерей. Сам же отрывок "сбежал" из забытой "Альпийской баллады" на сцену под проволоку Минского гетто. Здесь в каждом из восьми эпизодов - возрождение белорусской партитуры. Как довоенной, что представила наш балет на Декаде белорусского искусства в 1939-м.

Чтобы не очерствело в памяти. Неожиданный пролог сегодня перенесли в чистовик. Не хроника из 1939-го, а образы, будто сошедшие с полотен Савицкого. Одинокий ребенок, которого война лишила всего. Корки хлеба и... мамы рядом. Или солдаты.

Сохраняем мир, помня о войне - ключевое из уст народного Трифонова. Рассказчик-резонер на протяжении всего действа. Современник свяжет зал со сценой главными смыслами.