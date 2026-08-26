В Большом театре Беларуси хрустальная люстра на некоторое время станет ближе к зрителям

Хрустальная люстра Большого театра Беларуси спустится на уровень партера, и впервые ее смогут рассмотреть зрители.

Владимир Гриневич, начальник службы эксплуатации сцены Большого театра Беларуси:

"Мы работаем командой. Для того, чтобы опустить и поднять люстру, надо приложить максимум усилий, потому что здесь стоит червячная передача и приходится около полутора часов крутить данный вид оборудования. Задействованы обычно все мужчины, потому что женского персонала в нашей службе и в службе главного энергетика нет. Все эти работы проводит мужской персонал".

Подробнее о событии, которое происходит в Большом раз в сезон, см. видео.