В Большом театре Беларуси продолжается неделя дебютов. На сцену выйдут как молодые артисты, так и уже знакомые зрителю исполнители в новых для себя партиях.

Уже прошли спектакли "Севильский цирюльник" и "Эсмеральда". Впереди "Евгений Онегин", "Жар-птица" и "Турандот". В каждой постановке один новый исполнитель. Для зрителей это возможность открыть для себя новые имена, увидеть любимых артистов в новом образе или взглянуть по-другому на знакомую постановку.