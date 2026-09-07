В Большом театре Беларуси стартовал 94-й сезон

Триумф оперы: в Большом театре Беларуси стартовал новый 94-й сезон. В программе только мировые и отечественные шедевры - от Россини и Пуччини до произведений белорусских композиторов.

На сцене блистали народные артисты, лауреаты международных конкурсов, а также новая вокальная кровь - исполнители, которые недавно присоединились к труппе. Большой зал превратился в светский салон. По традиции оперных премьер гости поддержали вечерний дресс-код.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

"Совершенно необычное открытие 94-го сезона, и связано оно именно с настоящей большой данью оперному искусству и вообще этой традиции. Само название "Триумф оперы", конечно, пафосное, высокое, но, на мой взгляд, отражает современное состояние того, чем занимается сегодня наш театр. И мне кажется, если мы начинаем с триумфа, то мы этот высокий уровень, ту кульминационную точку удержим на протяжении всего сезона".

Впереди артистов Большого театра ждет гастрольный тур в Бангкок, Китай, Оман, Вьетнам и Россию. А первой премьерой нового сезона станет балет "Любовь на сцене. Шагал", который состоится 28 и 29 ноября.