В Бресте проводится реставрация древнего монастыря бернардинок

В Бресте спасают от разрушения уникальный памятник архитектуры - руины монастыря бернардинок. В перспективе - музейное пространство, а пока ведется масштабная стройка в Волынском укреплении Брестской крепости, где располагается исторический объект.

В процессе очистка помещений от мусора, песка и поросли. Параллельно строители встречают находки - от гильз и патронов до стеклянных колб и ампул (в годы Великой Отечественной войны здание было военным госпиталем). На месте работает следственно-оперативная группа, ведется опись найденных предметов. Сами руины будут полностью очищены и реставрированы, демонтируют перегородки. Но важно сохранить аутентичность.

Игорь Косенков, директор предприятия УКС г. Бреста:

"Заключен договор с разрешением на проведение археологических изысканий с НАН Беларуси. С конца марта мы приступили к работам на данном объекте. На 2026 год выделено порядка 1,5 млн белорусских рублей, всего стоимость объекта составляет чуть более 3,5 млн рублей. По срокам мы должны закончить реставрацию в 2027 году".

Фундаменты максимально сохранят в историческом виде, как и подвальные помещения. В перспективе откроют внутренний двор для посещения туристов. В одном из помещений организуют показ артефактов, а окна защитят решетками. Здание на брестской земле основали еще в XVII веке. В один из периодов здесь также размещался Александровский кадетский корпус. В послевоенное время руины монастыря находились на месте дислокации советских военных частей. Территория была закрыта для посещения, но после 1990-х годов объект больше не использовался, поэтому совсем скоро станет отдельным музеем.

Фото: sb.by