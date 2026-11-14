В деревне Тарасово 5-й год пишут живописную летопись

Храмовый комплекс в деревне Тарасово пополняет свою галерею. В одном из зданий на церковной территории создан импровизированный выставочный зал. В нем несколько десятков работ мастеров-участников Евразийского художественного содружества.

Творцы приезжают сюда на пленэры и по итогу дарят приходу храма Рождества Пресвятой Богородицы одно из своих "свежих" полотен.

Юлия Коба, художник, куратор пленэра, участница Евразийского художественного содружества:

"Мы пишем живописную летопись Тарасова уже на протяжении пяти лет. Мы тут грелись под солнцем и мерзли. Уже получилась у нас большая выставка из работ в приходском центре".

Елена Боровая, художник, участница Евразийского художественного содружества:

"Для Евразийского художественного содружества пленэры - это основная часть нашего вдохновения. Православный пленэр в Тарасово - это одна из теплых отдушин, где мы общаемся, пишем природу во всей ее красоте в разные времена года. Нам повезло, что отец Сергий дал благословение, и мы здесь находимся уже пятый год".

Пленэры в Тарасово для художников проводят шестой год. Живописцы изображают на полотнах все времена года, а также важные православные праздники.