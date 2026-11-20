Большой вокальный марафон стартовал в Беларуси. Страна начинает выбирать тех, кто представит ее на сцене следующего "Славянского базара". Первой эстафету отборочных туров принял город Дзержинск в Минской области.

За кулисами накануне было жарче, чем в софитах на главной сцене Витебска. В Дзержинске прошел первый региональный этап национального отбора на конкурсы "Славянского базара".

В списке претендентов от Минской области - десятки юных и взрослых вокалистов, но путевку в следующий тур по правилам получают максимум пять человек в каждой возрастной категории.

Условия прослушиваний максимально приближены к фестивальным. Каждый артист представил сразу две разноплановые композиции, чтобы показать и диапазон, и характер.

"Конечно, очень бы хотелось быть в рядах самых первых, но как сложится. Не строю каких-то конкретных ожиданий, очень много талантливых, конкурентоспособных, но тем не менее, я просто выполняю свою работу на отлично и иду дальше. Это непросто и очень волнительно, но нужно много работать для того, чтобы быть потом довольным от результата", - рассказала участница отборочного тура Милана Хатько.

Судейская коллегия оценивала не только чистоту интонации - на Витебском амфитеатре важна харизма и умение держать многотысячный зал.

Ирина Дорофеева, член жюри, заслуженная артистка Беларуси:

"В первую очередь мне понравилось, что очень большое представительство из разных регионов. В этом году меня удивило, что даже маленькие районные центры, деревушки представили своих исполнителей. Могу честно сказать, такая хорошая пятерка исполнителей выбрана не случайно".

Дзержинск лишь открыл большой отборочный марафон. Уже 27 ноября эстафету примут Барановичи. В начале декабря прослушивания пройдут в Могилеве и Витебске. Затем жюри отправится в Гомель и Гродно, а завершится региональный тур 15 декабря в Минске.

Имена тех, кто представит страну на XXXVI взрослом и XXV детском конкурсах "Славянского базара", станут известны в финале национального отбора в 2027 году, но первый шаг к главной фестивальной сцене уже сделан.