В Беларуси стартовал V Фестиваль искусств белорусов мира. Форум проходит в рамках государственной программы "Культурное пространство". Проект организуется раз в 3 года с целью поддержки и популяризации национальной культуры среди зарубежных диаспор.

V Фестиваль искусств белорусов мира объединил 250 участников из 13 стран

В этом году масштабный творческий марафон объединил 250 участников из 13 стран. В их числе представители общественных объединений соотечественников из России, Казахстана, США, Германии, Иордании, стран Балтии и других государств. 23 сентября расставляли акценты на диалоговой площадке "Беларусь гасцінная: дыялог пра культуру" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

София Верман, руководитель Белорусского культурного общества "Пялёстак":

"На фестивале я первый раз. У меня есть прямые белорусские корни. У меня папа из Минска сам, у мамы есть белорусские корни. Приехала я из Эстонии. Белорусское культурное общество "Пялёстак" - самое большое у нас в Эстонии, которое насчитывает более 300 человек. Большая возможность для нас, белорусов, которые живут за границей, объединяться в одно целое, раз в год или чаще. Иногда, к сожалению, не получается так часто, как мы хотим, делиться каким-то своим опытом развития страны, нашей любимой родины в зарубежье".

Дмитрий Слесарчик, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

"Этот V юбилейный фестиваль собрал более 250 участников. Несмотря на то что мы его проводим раз в 3 года, это действительно знаковое событие не только для нашей страны, но и в первую очередь для людей, которые проживают за рубежом. У них есть возможность приехать сюда, увидеть знакомые лица, восполнить свои навыки по белорусской мове, получить тот заряд энергии, творчества и любви, восстановить любовь к своей родине, вернуться на место своего проживания и дальше популяризировать нашу культуру".

24 сентября в Минском городском дворце культуры пройдет традиционный гала-концерт, где коллективы художественной самодеятельности и сольные исполнители представят фольклорные и эстрадные номера.

Наряду с концертной деятельностью, участники посетят Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, Большой театр Беларуси, а также традиционно отправятся в регионы страны. Отметим, что сегодня за пределами страны проживают свыше 3 млн белорусов.