V Фестиваль искусств белорусов мира стартовал в Минске

В Минске стартовал V Фестиваль искусств белорусов мира. В 2026 году творческий марафон объединил 250 участников из 13 государств. Это наши соотечественники из Америки, Италии, Эстонии, Германии, России, Литвы, Польши и других стран.

В этом году лейтмотив фестиваля - "Беларусь - наша любая маці". К слову, сегодня за пределами страны проживают более 3 млн белорусов.

На протяжении недели участников форума ждут диалоговые площадки, выставки, экскурсии по знаковым местам столицы и гала-концерт. Участие в концертной программе примут любительские вокальные и хореографические коллективы белорусов зарубежья, сольные исполнители. Концертную программу покажут и в регионах.