В фестивальном Витебске открылась выставка "Великолепие оманского серебра"

Фестивальный Витебск живет искусством. Каждый день "Славянского базара" насыщен новыми культурными проектами.

Ярким украшением программы форума стала выставка серебряных изделий из коллекции Национального музея Султаната Оман. В витринах представлено более 50 произведений искусства, в том числе парадные кинжалы, ювелирные украшения, предметы церемониального быта. Демонстрируются и традиционные костюмы. Отдельный раздел посвящен культуре аромата.

Джамаль Аль-Мусави, генеральный секретарь Национального музея Омана:

"Оманские кинжалы - это, наверное, самые комплексные из работ оманских мастеров. Поэтому в середине XIX века оманский кинжал типа "Аль-Саид", который назван в честь правящей династии, стал частью государственного герба Султаната Оман".

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Музей хранит историю не только своей страны и региона, но и знакомит с историей других народов. Поэтому, я считаю, мы выполняем свою миссию. Границы расширяются, и сегодня в Витебске впервые выставка из Омана".

Фестивальное творчество безгранично. Музыкой, танцами и театральными постановками городские улицы уже начинают наполнять участники феста "На семи ветрах". Чтобы увидеть зрелищное шоу, входной билет не нужен.