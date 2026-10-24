В кинотеатре "Пионер" презентовали обновленную книгу Владимира Воложинского

В кинотеатре "Пионер" прошла презентация обновленной книги Владимира Воложинского "Минск в легендах, мифах и преданиях". Книга вышла в свет в 2012 году.

В новом экземпляре - модернизированная обложка и пара десятков новых легенд. Всего в книге 127 историй, включая четыре раздела: "Легенды старого Минска", "Мифы и легенды нового времени", "Названия некоторых предместий и районов Минска" и "Неофициальная топонимика Минска - современный минский уличный фольклор".

Эффект для читателя усилили навигацией по Минску: мифы и сказки дополнили поэтические вставки, исторические сноски и ссылки.

Владимир Воложинский, автор книги "Минск в легендах, мифах и преданиях", замдиректора Музея истории Минска:

"Первые легенды собирались с 2003 года. Я собирал легенды по газетным вырезкам и искал в соответствующей литературе их подтверждение или опровержение".

В продаже - около 250 книг. Купить их можно в специализированных магазинах столицы, а прочитать - во всех филиалах Музея истории города Минска. Альманах о столице постоянно пополняется новыми историями. В будущем планируется еще несколько переизданий.