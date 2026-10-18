В кинотеатре "Победа" прошла презентация спортивного сериала "Седьмой игрок"

В Минске презентовали масштабный спортивный сериал "Седьмой игрок". Площадкой для эксклюзивного показа новых материалов стал обновленный кинотеатр "Победа".

Проект о хоккее и силе духа тесно связал творческие группы Беларуси и России - значительная часть съемок проходила в Минске.

Беларусь в очередной раз подтверждает статус одной из главных съемочных площадок СНГ. В минском кинотеатре "Победа" прошел закрытый показ нового сериала "Седьмой игрок". Столицу для премьеры выбрали не просто так - именно на минском льду несколько месяцев кипела работа над этим масштабным спортивным проектом.

Николай Фоменко, народный артист России, актер сериала "Седьмой игрок":

"Фильм "Седьмой игрок" - про то, что человеческое все-таки берет верх, нежели финансовое, но перипетий и сложностей много. Не буду рассказывать, в чем дело, но смотреть интересно. Минск всегда был чистым городом. Сегодня это прекрасная столица, большой, великолепный город. Я был не так давно в Беларуси - два года назад мы проехали много, мы были в разных городах - в больших и маленьких. Все великолепно везде".

Беларусь регулярно привлекает киноделов развитой инфраструктурой, колоритной архитектурой и профессиональными кастинг-агентствами. В этот раз минские ледовые арены стали декорациями для истории о тренере по фигурному катанию, которому поручили спасти тонущую хоккейную команду.

Закрытый показ собрал полный зал: оценить результат пришли белорусские спортсмены, представители киноиндустрии и блогеры. Важной особенностью релиза стало то, что картина демонстрируется с субтитрами на белорусском языке, что подчеркивает уважение создателей к местному зрителю и колориту.

"Город хорошо сохранился. Я думаю, что всех привлекает именно такой теплый, душевный, с историческими зданиями, минимумом рекламы, возможностью слепить что-то свое. Мы снимаем простое кино. Простая история, она душевная, не какая-то особо вымученная или про-авторская. Это зрительский сериал, который рассказан нашим языком", - отметил режиссер-постановщик сериала "Седьмой игрок" Сергей Пикалов.

Минский лед растоплен первыми зрительскими овациями. Телевизионная и цифровая премьера сериала уже состоялась, так что оценить столичные локации в кадре теперь может каждый.