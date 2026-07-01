В Купаловском театре прошла премьера неонуара "Замак Альшанскі"

В Национальном академическом театре им. Янки Купалы состоялась премьера неонуара "Замак Альшанскі".

Композитором спектакля впервые в истории театра стал искусственный интеллект. Для проекта создали монументальные декорации и пошили около сотни костюмов. Главной задачей художника-постановщика было соединить две эпохи в единое театральное полотно.

Для Купаловкого "Замок Ольшанский" стал первой серьезной работой по произведению Владимира Короткевича. Спектакль развернулся триумфом, почти все билеты раскуплены на месяц вперед.