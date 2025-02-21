В Международный день родного языка - самые важные слова о самом родном, о нашем, о белорусском

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка.

Язык - самый сильный инструмент сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Родной язык накладывает отпечаток на каждого человека с момента его рождения. Родной язык наделяет человека особым видением вещей, которое не исчезнет даже если человек впоследствии овладеет многими языками.

По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тыс. языков, из которых 45 % находятся под угрозой исчезновения, то есть могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

Поэтому нам, белорусам, важно сохранить свой родной язык, ведь в этом наш менталитет.

Об этом напоминают нам и ведущие "Первого информационного", цитирующие слова выдающихся белорусских деятелей культуры и искусства. Ведь на самом деле, "толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам".