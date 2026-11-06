В Минске 6 ноября назовут обладателя Гран-при "Лістапада" и спецприза Президента Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Зрителями фестивальных показов "Лістапада" стали около 10 тыс. белорусов. Это рекорд Минского международного кинофестиваля за последнее десятилетие.



В афише 32-го форума все 87 сеансов вызывали у публики интерес. Сейчас дирекция киновидеопроката ведет переговоры с создателями и правообладателями фильмов, чтобы уже в феврале 2027 года показать на бис фильмы "Листопада".

На полях кинофорума вели переговоры с представителями Китая, Индии, Пакистана, Грузии, Камбоджи и Вьетнама. Белорусский киновидеопрокат готовит шорт-лист на прокат.

Май Тху Хюйен, кинорежиссер, актриса, дипломант XXXI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" (Вьетнам): "Я второй раз присутствую на фестивале. В 2025 году мой фильм выиграл награду. И в этом году для меня честь быть членом жюри и судить. За последнюю неделю я просмотрела 15 фильмов из разных стран. Познакомилась с культурой России, Пакистана, Индии, Израиля. Для меня большая честь быть здесь и выступать в качестве члена жюри".

Вечером 6 ноября, разрешится главная интрига: афишу какого фильма украсит золото "Лістопада". В числе номинантов на Гран-при - участники основного конкурса игрового кино. Озвучат и имя обладателя спецприза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино".



Церемония пройдет в кинотеатре "Москва", телеверсию можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 3".