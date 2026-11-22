В Минске вспомнили легенду советской эстрады. На сцене Белгосфилармонии с аншлагом прошла программа "Эхо любви", посвященная 90-летию со дня рождения Анны Герман.



Бессмертную классику от "Надежды" до "Города влюбленных людей" оживил Национальный академический концертный оркестр имени Михаила Финберга.



Вместе с музыкантами на сцену вышли заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, а также солисты Татьяна Глазунова, Самара Хассун и другие.

Следующую встречу со столичной публикой музыканты назначили на 29 декабря - в предновогодней афише Белгосфилармонии зажжется "Голубой огонек".