В Минске открылась новая экспозиция проекта БСЖ "Ее рук дела"

Творчество - это отдых для души и тренировка для ума. В столице 11 августа открылась новая экспозиция Республиканского проекта Белорусского союза женщин "Ее рук дело".

В центре внимания творчество Татьяны Алехнович. Женщина не является профессиональным художником, она совмещает творчество и основную работу. Расскажем, в чем уникальность выставки и какой смысл вкладывает героиня в свои картины.

Обычно ее рабочий день - это строгие строительные нормативы, акты технадзора и проектная документация Госстандарта. Однако сегодня вместо отчетов героиня презентует полотна. На создание ушли миллионы аккуратных стежков, а еще кропотливый труд и внимательность. В столице открылась новая экспозиция уже известного проекта "Ее рук дело" от Белорусского союза женщин.

В будний день Татьяна Алехнович - ведущий референт в Департаменте контроля и надзора за строительством Госстандарта. Ответственность колоссальная, работа требует строгой дисциплины. А вот свободное время женщина полностью отдает вышивке. На выставке представлены ее лучшие работы. Это не просто хобби, а настоящая живопись нитью: от сложных многоцветных пейзажей до детальных портретов. Вышитые полотна Татьяны Алехнович восторгают именно своим масштабом - на некоторые работы ушло больше года, а это ежедневный вечерний труд.

Татьяна Алехнович, автор выставки "Ее рук дело"

"Вышивать я начала в 2009 году с подачи подруги, которая продемонстрировала свои замечательные работы и научила меня делать первые крестики. Раньше я думала, что это слишком сложно и долго. С тех пор я пробовала себя в разных техниках: вышивала и лентами, и бисером, но все это не то - всегда возвращаюсь к любимому крестику. Если человеку по-настоящему нравится какое-то дело, время на него он обязательно найдет", - поделилась автор выставки Татьяна Алехнович.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Иногда смотришь на женщину и думаешь, что ее основная работа - это сугубо детали, моменты и какие-то рабочие нюансы. И даже не представляешь, что в ее душе таится столько творчества, которое она потом переносит на холст. Скажу честно: сколько выставок мы ни открывали за все время, они всегда получаются очень позитивными. А значит, внутри у наших женщин, чем бы они ни занимались, очень много светлой энергии".

Проект "Ее рук дело" уже давно стал площадкой, которая раскрывает таланты уникальных белорусских женщин с разных уголков республики.

Главное условие - показать, что за привычными профессиями врачей, учителей или госслужащих скрыты настоящие мастера.