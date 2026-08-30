В Минске открылась выставка картин Михаила Левковича "Чувство сопричастности" ко Дню города

В арт-гостиной "Высокое место" открылась выставка картин Михаила Левковича "Чувство сопричастности", приуроченная ко Дню города. Экспозиция стала своеобразным подарком жителям столицы от уроженца Витебщины. В нее вошло более 50 работ.

Главный художественный метод Левковича - эмпатия. Его авторский стиль - это отношение к людям, событиям и местам. Экспозиция объединила работы художника за последние 6 лет. Основой творчества стали охристые тона. Это природные землистые оттенки от светло-желтого и песочного до оранжево-желтого и глубокого коричневого, которые ассоциируются с белорусским краем.

Михаил Левкович, художник, член Белорусского союза художников:

"Это работы, которые я пережил, прочувствовал. Я ставил задачи настроить зрителя на те чувства, которые изображаю, трансформирую на полотно".

Работы Михаила Левковича находятся в музейных фондах Беларуси и за рубежом, а также представлены в частных коллекциях в Чехии, Франции, Италии, Испании и США. Выставка продлится до 18 октября.