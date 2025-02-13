В Минске показали немое кино 1927 года "Колледж" в сопровождении живой музыки

Немое кино показали в сопровождении живой музыки. Уникальный показ черно-белой киноленты 1927 года "Колледж" состоялся в новых стенах Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова.

"Живая музыка кино" - интерактивный проект Государственного камерного оркестра Беларуси, который и выступил в качестве музыкального сопровождения к немому шедевру. Музыку для комедийной драмы с участием легендарного комика XX века Бастера Китона специально написал американский композитор Стивен Прутсман.

Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Беларуси, заслуженный артист России:

"Музыка исполняется вживую камерным оркестром. Творческая молодежь - наиболее благодарная аудитория для музыки. Мне кажется, что это та сфера, которая обогащает их художественный взгляд".