3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
В Минске показали немое кино 1927 года "Колледж" в сопровождении живой музыки
Немое кино показали в сопровождении живой музыки. Уникальный показ черно-белой киноленты 1927 года "Колледж" состоялся в новых стенах Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова.
"Живая музыка кино" - интерактивный проект Государственного камерного оркестра Беларуси, который и выступил в качестве музыкального сопровождения к немому шедевру. Музыку для комедийной драмы с участием легендарного комика XX века Бастера Китона специально написал американский композитор Стивен Прутсман.
Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Беларуси, заслуженный артист России:
"Музыка исполняется вживую камерным оркестром. Творческая молодежь - наиболее благодарная аудитория для музыки. Мне кажется, что это та сфера, которая обогащает их художественный взгляд".
В этом учебном сезоне колледж переехал в новые учебные корпуса с современным оборудованием. Кроме основных классических и академических специальностей художников и дизайнеров здесь добавились и новые - дизайн мультимедиа и анимации.