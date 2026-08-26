В Минске продолжаются съемки телекастингов талант-шоу "Фактор.ВY"

В Минске продолжаются съемки телекастингов самого рейтингового шоу-страны - "Фактор.ВY". Позади два дня отбора. Судейская четверка уже вынесла вердикт 40 участникам.

Профессиональных вокалистов немного, но встречаются и спетые коллективы. Один из бойз-бэндов преодолел 3,5 тыс. км из Новосибирска, чтобы согреться под белорусскими софитами.

Шестой сезон талант-шоу "Фактор.ВY" - настоящий рестарт для блистательной четверки наставников. Так, 6 лет назад шоу-вумен Ольга Бузова открыла душу белорусам, а вместе с тем и талант находить самородки. За плечами Ольги десятки телекастингов и раскрытых судеб. И пока другие только ищут свой подход, главная леди проекта использует проверенное годами профессиональное чутье и выбирает своих кумиров сердцем.

Съемки телекастингов продлятся до пятницы, 28 августа. А вот кто получит заветный билет в прямые эфиры - решится на этапе "стульев". Первый выпуск нового сезона шоу "Фактор.ВY " увидим уже 16 октября. Следить за кулуарами шоу можно в инстаграм-аккаунте "Фактор.ВY".