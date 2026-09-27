В Минске проходит финальный день прослушиваний на шоу "Фактор.BY. Дети"

Краткий пересказ от ИИ

В Минске завершается пятидневный этап прослушиваний на талант-шоу "Фактор.ВУ. Дети". Столица стала шестым городом на карте отбора.



Финальный день проходит по адресу: проспект Победителей, 49, где ждут юных артистов, мечтающих о большой сцене.

Минск - шестой город отбора

За пять дней прослушиваний в Минске за столом регистрации успели заметить участников не только с белорусской пропиской. Приезжают конкурсанты из-за рубежа - традиционно это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

27 сентября - финальный день прослушивания

Регистрация открыта с 10 часов утра. Подать заявку может любой белорус или гость из-за рубежа. Главное условие - ребенку должно быть от 7 до 14 лет. Фокус-группа будет работать сегодня до 18.00.

Юная артистка поделилась впечатлениями

Одна из юных артисток рассказала, что прослушивание стало для нее хорошим опытом и шагом к будущему. По ее словам, в жюри были добрые и яркие люди, которые хорошо реагировали на выступления.

Возможность выйти на большую сцену

Для детей такие прослушивания - возможность выйти на большую сцену, получить опыт и проверить свои силы. Для Минска это еще одна точка притяжения юных артистов из разных регионов и стран. Финальный день в Минске еще идет, и для многих участников он уже стал шагом к большой сцене.