В Минске проходит фотовыставка "Таямніцы дзікага памежжа"

В Минской областной библиотеке имени Пушкина открылась фотовыставка "Таямніцы дзікага памежжа". Экспозиция посвящена дикой природе приграничной зоны между Беларусью и Россией.

Авторы снимков - белорус Сергей Прохоров и уроженец Смоленщины Алексей Солтан. Их общее увлечение позволило объединить в одном зале около 100 снимков обитателей белорусских пущ и российских лесов, причем большинство кадров белорусского автора были сделаны в Налибокской пуще.

"Целью авторов было показать разнообразие белорусской и российской природы, насколько она отличается и насколько похожа, потому что все это - одна большая территория, условно разделенная границей. И, безусловно, когда зритель приходит к нам, он видит все эти просторы, животных. Через выставку можно прочувствовать, стать ближе к дикой природе и природе как таковой", - пояснил один из организаторов фотовыставки Никита Мищенко.

"Что касается диких животных, большая часть - это, наверное, копытные, потому что с ними гораздо проще: благодаря системе охотничьего хозяйства в Беларуси - их много. Но мое любимое дикое животное - это зубр-краснокнижник. Наблюдать их - это уже целое искусство, там нужен особый подход и терпение", - отметил фотограф Сергей Прохоров.

Отдельное место в экспозиции занимают кадры диких животных из фотоловушек. Для того чтобы словить момент из их жизни, требуется несколько месяцев. Полюбоваться кадрами дикой природы можно будет до 24 августа.