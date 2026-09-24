В Минске проходит гала-концерт V Фестиваля искусств белорусов мира

В Минском городском дворце культуры проходит гала-концерт в рамках V Фестиваля искусств белорусов мира.

Прологом к концерту стала выставка работ декоративно-прикладного творчества, выставка живописи, фотовыставка, а также работы народных мастеров Беларуси.

В 2026 году форум объединил соотечественников из 13 стран. Молодые белорусы привезли с собой этнических белорусов, которые родились вдалеке от родины, - своих дедов, прадедов, но тем не менее они несут этот национальный культурный код.

Ольга Хачкова, директор Республиканского центра национальных культур:

"Девиз "Беларусь - наша родная мама". Мама, которая принимает своих детей в любой точке мира, несмотря на то, где они живут. Поэтому, конечно же, в нашем концерте будут тематические моменты о Беларуси, любви к Беларуси. Мы это все сегодня отразим".

"Мы являемся с вами носителем славянского генетического кода, у которого есть понятие души, сострадания и помощи друг другу, любви и дружбы. Я второй раз на таком фестивале, и хочу сказать, что мы встречаемся так, как будто бы мы не расставались, с великой любовью друг к другу", - отметила председатель РОО "Национально-культурная автономия белорусов Карелии", зампредседателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Светлана Барташевич.

Масштабный гала-концерт проходит с участием народных умельцев, вокалистов и даже целых коллективов.

250 человек приехали уже в 5-й раз в Беларусь для того, чтобы еще раз вспомнить свои корни и объединиться с родными по крови людьми.