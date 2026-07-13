В Минске проходит выставка керамики и фото "Ад роднае зямлі…"

Диалог между керамикой и белорусскими пейзажами можно увидеть в Минском областном центре народного творчества. Здесь представлены символы родной земли.

Великолепие пейзажей отражено на фотографиях, а верность народным традициям - в керамике разных времен.

Впечатляет красота огненных, ярких красок терракоты, вариации локальных методов обвара, блеск и градиентные переходы оттенков глазури. Те же цвета и текстуры повторяются на фотографиях белорусских пейзажей фотографа и реставратора Сергея Калтовича.

Мария Карпенкова, искусствовед, куратор проекта "Ад роднае зямлі...":

"Самые разные традиционные техники работы с посудой - это и обварная керамика, и чернодымленная. Есть у нас примеры молочения, есть работа с цветными поливами. Сердцем нашей выставки становятся этнографические произведения. Это произведения, найденные в экспедициях, они были сделаны в деревнях Минской области в середине XX века, поэтому самые старые экспонаты датируются серединой XX века".

Экспозиция продлится до 30 августа.