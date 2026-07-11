В Минске проходят прослушивания на шоу "Фактор.BY"

Финишная прямая кастинга на "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". В Минске проходят прослушивания в талант-шоу. Фокус-группа работает с 12:00.

Кастинг на талант-шоу

И снова звезды сходятся на проспекте Победителей, 49. Предкастинги стартовали только в 12:00, а люди стали собираться еще с 10:00. Кто-то заполняет анкету прямо здесь, на пороге своей карьеры, а кто-то решил перестраховаться и зарегистрироваться дома на сайте news.by. Услышит ли эхо победы столица в эти дни, решает фокус-группа.

Никита Белько, суперфиналист талант-шоу "X-Фактор. Беларусь":

"Бывали моменты, когда мы не угадывали сразу, и человек раскрывался где-то во время второй композиции, во время общения. Но, как правило, все видно сразу. Человек выходит - и либо от него веет таким артистизмом явным, либо ты видишь какую-то глубину в глазах, какая-то необычная энергия от него исходит, которая тебя сразу цепляет и интересует. И, наверное, это главное в артисте, чтобы он сразу цеплял твое внимание. Это правило трех секунд - оно работает почти всегда".

Прослушивания в Минске начались 9 июля, а финальным днем станет понедельник, 13 июля. Поэтому у тех, кто все еще не решается заявить о себе, есть время подумать и прийти на кастинг.