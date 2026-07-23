В Минске прошел XXIII Международный конкурс "Искусство книги" с участием стран СНГ

Минск вновь стал центром культурного диалога. 23 июля столица принимала делегатов XXIII Международного конкурса "Искусство книги" среди государств - участников СНГ.

В 2026 году лауреатов определяют в 9 ключевых номинациях: "Содружество", "Моя страна", "Диалог культур", "Книга для детей и юношества", "Арт-книга", "Искусство иллюстрации", "Отпечатано в Содружестве", "Победа" и "Гран-при".

Международная делегация встретилась в Национальной библиотеке Беларуси. Участники пролистали литературу из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Беларуси и России. Всего в Минске представили более 60 изданий.

"Конкурс дает возможность встречи странам Содружества. Здесь мы делимся опытом, не только представляем свои материалы, которые привезли, мы видим, какое разнообразие литературы выпускается в соседних странах Содружества", - отметил директор Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан Асхат Байузаков.

"Мы привезли 12-томные произведения Чингиза Айтматова, там есть 3 произведения, которые ранее не публиковались. Эти 3 произведения: "Флейта и земля", "Снег и золото", "Свидание с умершим сыном". Думаю, белорусским читателям будут интересны эти произведения, особенно "Свидания с умершим сыном", потому что мы знаем, что Беларусь очень сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны", - рассказал заместитель директора Государственной книжной палаты Республики Кыргызстан Мирбек Токтошов.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

"Для нас этот конкурс важен, потому что мы видим, как книгоиздание развивается у наших соседей, коллег. Мы видим, что сегодня эти государства большое внимание уделяют книгопечатанию, непосредственно развитию литературы в своей стране и книгораспространению. Это говорит об уровне отношения государства, подготовки специалистов, которые работают в этой области. И этот уровень очень высок".

В этом году конкурс проходит под знаком 35-летия стран СНГ. Беларусь презентовала издания в каждой номинации. В нескольких категориях белорусская сторона представила сразу несколько произведений.