16 ноября во Дворце спорта в Минске прошел большой юбилейный концерт группы "Аура". В программе вечера только живой звук, симфонический оркестр и главные хиты, которые зал пел в унисон.

"Мы сейчас волнуемся, потому что у нас было очень мало времени на техническую часть. Хочется, конечно, чтобы все работало, чтобы все было, как мы задумали, чтобы все прошло как можно более гладко. Но самое главное в концерте - это эмоции. А эмоции у нас всегда одни: это огромная любовь к нашему делу и к нашим зрителям", - призналась заслуженная артистка Беларуси, солистка группы "Аура" Юлия Быкова.

Канал "Беларусь 1" покажет телеверсию концерта.

О том, какая атмосфера царила на сцене и в зрительном зале, см. видео.