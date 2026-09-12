В Минске состоялась премьера спектакля "Три битвы с Демоном белой кости" оперы Уцзюй

Впервые в Беларуси! В Белорусском государственном академическом музыкальном театре прозвучала китайская опера "Три битвы с Демоном белой кости".

В основе сюжета - китайский роман "Путешествие на Запад". Это история о противостоянии странников и многоликой демоницы.

Чжэцзянская труппа с оперой Уцзюй объехала 30 стран и уже дала более 200 спектаклей. Опера (ее еще называют опера "У") - это национальное достояние Китая, внесенное в список нематериального культурного наследия. Главное, чем спектакль гипнотизирует зрителя по всему миру, - феноменальная физическая ловкость актеров и знаменитое "тройное превращение".



Ян Сяюнь, артистка Чжэцзянской труппы оперы Уцзюй:

"Как только мы приехали в Беларусь, первое, на что мы обратили внимание, - это очень чистая страна, красивые улицы, добрые люди. Нас приехало 49 человек. Мы надеемся, что белорусы смогут проникнуться традиционной культурой китайской оперы и понять ее. Ведь наша опера известна не только в Китае, но и за его пределами".

12 сентября труппа вместе с постановкой отправится в Брест на фестиваль "Белая Вежа".