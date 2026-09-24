В Минске стартовал кастинг во второй сезон талант-шоу "Фактор.BY. Дети"

Кому суждено сиять с экранов во втором сезоне "Фактор.BY. Дети"? Весь сентябрь Белтелерадиокомпания дает шанс заявить о себе каждому талантливому ребенку.

В Минске стартовало прослушивание на талант-шоу. Маленькие артисты от 7 до 14 лет поют а капелла, то есть без сопровождения фонограммы. Так можно оценить харизму и тембр с первых нот. А после редакторы откровенничают с детьми о любимых занятиях на переменах, друзьях и семейных увлечениях.

Накануне регистрировались ребята не только со столичной пропиской. Ехали из Барановичей, Ивацевичей, Дзержинска.

В столице прослушивание будет длиться до воскресенья, 27 сентября, и без выходных. Регистрация открыта для каждого белоруса и гостя из-за рубежа с 10:00. Главное, чтобы ребенку было от 7 до 14 лет на момент проведения второго сезона. Талантливых ждут на проспекте Победителей, 49, в караоке-клубе "Radio Killers".