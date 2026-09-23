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В Минске стартует марафон прослушиваний "Фактор.BY. Дети"

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На карте кастинга "Фактор.BY. Дети" - финальный город. 23 сентября команда талант-шоу начнет оценивать Минск.

В столице прослушивание будет длиться пять дней - до воскресенья, 27 сентября и без выходных.

При этом совсем не обязательно иметь в паспорте именно минскую прописку. Регистрация открыта для каждого белоруса и гостя из зарубежья. Главное, чтобы ребенку было от 7 до 14 лет на момент проведения 2-го сезона.

кастинг в Минске на шоу "Фактор.BY. Дети" пройдет с 23 по 27 сентября с 12:00 до 18:00, начало регистрации участников в 10:00, кастинг пройдет в караоке клубе "Radio Killers" (проспект Победителей, 49)

В 10:00 откроется стойка регистрации участников. Первый артист возьмет в руки микрофон ровно в полдень. Ежедневно прослушивание будет длиться до 18:00. Маленьких звезд ждут на проспекте Победителей, 49 в караоке-клубе "Radio Killers".

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

кастингФактор.BY. ДетиМинск
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