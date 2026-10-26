В Минске в Большом театре открылись первые в истории Дни культуры Монголии

26 октября в продолжение госвизита Президента Монголии в Беларусь в Минске в Большом театре открылись первые в истории Дни культуры этой страны.

Дни культуры Монголии в Беларуси

Программу открыл концерт Большого театра национальных искусств "Прекрасная Монголия". На сцене грандиозное действо, которое раскрывает многовековое наследие народа.

Жуковын Алдаржавхлан, министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии:

"В ходе государственного визита наш президент всегда берет творческий коллектив, а данный концерт является набором лучших произведений классических национальных и хореографических номеров нашей культуры и искусства. Я надеюсь, что сегодняшний концерт послужит большой возможностью для народа Республики Беларусь познакомиться с кочевнической культурой и в том числе с культурой Центральной Азии, а также с нашим культурным наследием".

Также гости увидели эксклюзивную экспозицию струнных инструментов морин-хуур и национальной фотографии Монголии.