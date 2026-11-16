В Минске завершились гастроли Государственного театра оперы и балета им. Яушева Республики Мордовия

Первые гастроли Государственного театра оперы и балета им. Яушева Республики Мордовия (Саранск) в Минске прошли с 12 по 15 ноября на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра.

Завершились они вечером одноактных балетов.

За четыре дня труппа дала шесть показов на сцене Музтеатра - минчане увидели оперу, два балета и даже детский мюзикл. На прощание артисты из столицы Мордовии представили специальный проект "Дягилев. Новое". В программу вошли два одноактных балета, в том числе мировая премьера "Дары волхвов". Героев произведения американского классика О. Генри впервые в истории поставили на пуанты.

Хореографию создал заслуженный артист России, звезда балета Эйфмана, а ныне главный балетмейстер театра в Саранске Олег Габышев. Музыку написал современный российский композитор Кузьма Бодров.

Максим Акулов, главный дирижер Государственного театра оперы и балета им. И. М. Яушева (Россия): "Сегодня как никогда нужно привлекать молодых. Если мы хотим, чтобы завтра в театрах наших стран, в наших городах были свои Чайковские или свои великие режиссеры, дирижеры, музыканты, то им сегодня нужно либо дирижировать, либо писать, либо сочинять, либо исполнять - быть как-то интегрированными в жизнь. Но, к сожалению, реалии таковы, что они действительно имеют мало возможностей для реализации своего потенциала и своей энергии, демонстрации того, на что они способны. И поэтому мне показалось, что такая у нас задача в некотором смысле - возможно, открывать какие-то завтрашние яркие имена".

Олег Габышев, заслуженный артист России, главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета им. И. М. Яушева (Россия): "На мой взгляд, получилась действительно балетная история, и мне очень нравится, что она не избита еще балетными хореографами, то есть мы как новаторы, первооткрыватели этой истории. У О. Генри очень много интересных, с юмором написанных рассказов, и одно из самых знаменитых произведений - новелла "Дары волхвов".

Проект "Дягилев. Новое" заметили и высоко оценили критики. А балет "Египетские ночи" на музыку Антона Аренского сегодня и вовсе редкость. Саранский театр оперы и балета фактически вернул зрителям почти забытый шедевр легендарных "Русских сезонов" и поделился с Минском самым дорогим.

В это же время белорусская труппа Музыкального театра завершает обменные гастроли в столице Мордовии. В планах обоих театров продолжить сотрудничество.