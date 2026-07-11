11 июля в Минске завершился третий день предкастинга на талант-шоу "Фактор.BY" и "Фактор. BY 60+". Заявить о себе приходят исполнители разных возрастов и профессий.

Самый рейтинговый музыкальный проект вновь стирает границы - многие участники с российской пропиской.

Фокус-группа начала прослушивания в 12:00, однако регистрация стартовала на два часа раньше. Всего за три дня в столице прослушали свыше 200 желающих.

Прослушивания в Минске продолжатся до 13 июля, без выходных. Предкастинг проходит по адресу: проспект Победителей, 49.

Для участия в очном отборе при себе достаточно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Пройти регистрацию можно прямо на месте или дома через сайт news.by.