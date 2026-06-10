В Молодечно проходит форум духовой музыки "Майскі вальс"

Неповторимой музыкальной атмосферой наполнен Молодечно. Здесь проходит второй день XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

Этот праздник родился 45 лет назад в Вилейке. В 1981 году прошел первый марш-парад. На нем присутствовали 4 коллектива, 63 музыканта. 10 июня в Молодечно присутствуют 400 участников, представители всех уголков Минской области, в том числе Минска.